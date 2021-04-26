相愛60載 憂無力照顧 老翁勒死病妻後自縊亡

警方將前日北角鶼鰈情深六十載老夫婦人間悲劇命案，改列為謀殺及自殺案處理。警方進一步調查後，懷疑丈夫擔心無力照顧患柏金遜病妻子，疑將妻子勒頸昏迷後，再用窗簾繩自縊與妻共赴黃泉。警方檢獲夫婦留下交代身後事遺書，但兩人死因有待剖屍確定。



雙屍命案男死者姓容（八十三歲），其妻姓譚（八十五歲），夫婦同住堡壘街偉文大廈一個自置物業，兩人退休多年。東區警區刑事總督察江詩韻昨講述案情表示，男女死者結婚超過六十年，育有兩子一女，均已婚遷出，一家人關係良好；女死者十年前患柏金遜病後行動不便，一直由丈夫照顧。但男戶主去年開始腳部出現毛病，曾向家人透露擔心難以照顧病妻；其五十四歲兒子聞言月初請假一個月，回家照顧兩老。



檢獲遺書 街坊難過



悲劇在前晚七時許揭發，死者五十四歲兒子從外返家，驚見父親在大廳用窗簾繩上吊，立即衝入廚房取來菜刀割斷解下後，再發現母親倒臥房間牀上，口吐白沫報警。救護員到場將夫婦送院，惜搶救無效雙雙死亡。警方調查發現死者夫婦沒有生活及經濟困難，亦從未向外間尋求協助；又在屋內檢獲兩人留下的遺書，內容均表示有尋死念頭，同時交代身後事安排。但發現女死者頸部有可疑傷痕，不排除有人自殺前曾為妻子解脫，故將案件由自殺及屍體發現改列作謀殺及自殺處理，但夫婦真正死因仍待剖屍確定。警方呼籲市民若家人在照顧上有困難，應向外間尋求協助以免釀成悲劇。



有大廈街坊表示，與案中夫婦相識多年，對事件感到難過；又希望政府部門及社署，為有需要長者提供更多支援，讓他們安享晚年。



