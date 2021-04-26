海洋公園重生方案 年底將招標

外圍新冠疫情惡化，令人觸目驚心。以印度為例，確診人數不斷攀升，最新單日染疫者高達三十五萬人。菲律賓疫情也十分嚴重，單日新增九千六百人確診。港府為了防止病毒輸入，由上周二起向印度、菲律賓和巴基斯坦三國實施「熔斷機制」，暫停三國飛機來港兩個星期，直至五月四日為止。當局要加強注視外地疫情的發展，外防措施，寧緊勿鬆。 近日本港發現的新冠肺炎確診個案，外來多過本地，顯示病毒正在攻港，尤其是傳染力更高的變種病毒，港府不能掉以輕心，即使本地已對入境者實施嚴格的酒店隔離檢疫政策，但變種病毒「狡猾」，已經發生有外傭在酒店開房門，疑從鄰近有病者的房間抽入「毒氣」，結果中招，反映變種病毒防不勝防...

2021-04-26