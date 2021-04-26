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海洋公園重生方案 年底將招標

2021-04-26 列印
　　海洋公園上月獲立法會通過撥出六十八億元落實「重生方案」。海洋公園主席劉鳴煒表示，園方未來大半年將開展涉合作意向競投及招標等工作。他指，前旅遊事務專員黃智祖下月將出任海洋公園行政總裁，是政府與園方協商的結果，期待他領導公園落實「重生方案」。

　　海洋公園早前宣佈的「重生方案」，涉免費開放山下園區，改建為餐飲零售消閒區及表演場地，而山上園區會按景點收費，部份項目將交由第三者夥伴營運。劉鳴煒表示，園方未來六至九個月將會展開相關招標工作，稍後會公佈詳情。

　　他又預料，即使政府日後實施「來港易」和「旅遊氣泡」，境外旅客可以陸續來港，但海洋公園主要客源仍是本地人。

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