青年政策須前瞻 忌追落後

青年政策與可持續發展息息相關，可持續發展實指能滿足當代需求，而同時又不損及下一代需要的發展模式，青年人的願景及福祉至為重要。聯合國有17個可持續發展的目標，當中教育、就業與經濟發展、城市宜居環境及自然生態環境均和年輕人有很大關係。



新一代對環保和綠色生活有很強烈的情感和責任，很多關於地球暖化、氣候變遷等議題都是由青年人做主導去關注和改善，疫情期間他們更十分關注外賣食品包裝數量，可見他們保護環境的使命感已成為一種生活態度。



如果想社會持續發展，針對居住環境及自然生態的政策需要更有前瞻性，才可避免出現像主教山地底蓄水池去留等等的矛盾。宜居環境則和住屋問題息息相關，年輕人在港置業有困難，很多房屋政策或討論越早開始做越好。



教育方面，香港的基礎教育水平尚算不錯，學生的能力和家庭背景的關聯性在國際上來說偏低，學生不需要有很好的家庭背景也能有向上流動的機會，因此我們有不少「屋邨狀元」。但同時，我們的教育制度亦放大了學生的能力差異，能否升讀大學的成績只一線之差，對於中學後未能升學的年輕人，只能接受職業訓練，其在香港勞工市場上認受性低，政府應考慮設立認受性更強的應用學位，同時要改變社會的看法，提供更多培訓機會予年輕人。



「未來全港青少年持續發展圓桌高峰壇2021」由國際獅子總會中國港澳303區召集，活動將於5月15日舉行，詳情請留意「國際獅子總會中國港澳303區」Facebook專頁。







趙永佳教授



（香港教育大學博文及社會科學學院副院長及社會學講座教授）