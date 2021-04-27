﻿指定航班票價急升 來回八千 港星旅遊氣泡復活 頭炮五天團收萬三元

香港與新加坡抗疫見成效，兩地的本土確診個案回落，一度叫停的「旅遊氣泡」，失而復得，擬於五月二十六日啟動，兩地人只要符合指定要求，可以免檢疫往返。有本地旅行社指，港人「餓」外遊已久，認為新加坡團大有可為，正積極籌備獅城五天團，收費高達一萬三千元，包一次返港前的檢測費。受氣泡來了消息刺激，機位價格急升，由國泰營運的指定航班，氣泡實施初期的來回經濟艙機位，索價由五千八百至八千多港元不等。



受疫情衝擊，國際旅遊停頓逾一年，旅遊業對「旅遊氣泡」引頸以待。過去七天，香港累計六宗本地不明源頭個案，而新加坡上周只錄得三宗，兩地平均每天出現少於一宗本地病例，令兩地決定推行「旅遊氣泡」。



料首月有百多名旅客



縱橫遊常務董事袁振寧對本報記者說，正積極籌組新加坡團，昨日聯絡了航空公司，希望對方提供穩定機位數量，並與新加坡的地接社和酒店蹉商，期望旅遊團順利推出。縱橫遊網站顯示，新加坡五天團收費約一萬三千元，包括遊歷聖淘沙名勝世界、行走麥里芝步道等，價錢亦包含一次從新加坡回港前的檢測費。



袁預期在「旅遊氣泡」實施首個月，約有百多名旅客出發。永安旅遊亦預告，本周內會推出新加坡旅行團，但相關行程和細節有待落實。



亦有旅行社對星港「旅遊氣泡」採觀望態度。美麗華旅遊總經理李振庭指，新加坡作為一個旅遊點，對港人的吸引力有限，氣泡開始初期，要視乎機票價錢高低、當地防疫措施等，才能判斷營辦出境遊的效益，「新加坡好似香港，港人通常中意去馬來西亞玩完，再搭單順便玩埋新加坡。」他反而期望港府能盡早與內地商討，重啟內地的短線團。康泰旅行社亦表示，短期內不會推出新加坡團，但會為自由行旅客代售機票和酒店等。



冀重啟內地短線團



至於往來兩地的機票價錢，氣泡消息確實後，國泰官網顯示「旅遊氣泡」實施首天，即五月二十六日，經濟客艙來回票價索價五千八百多港元起。不過，稍遲出發就較便宜，若預訂六月下旬以後的來回機票，價錢回落至三千五至四千港元不等。