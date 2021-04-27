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印度增逾35萬確診 中英德願施援

2021-04-27 列印
　　印度爆疫災，昨天新確診人數高達三十五萬二千人，再破單日紀錄，另多二千八百多人不治。

　　中國外交部發言人汪文斌表示，中方已經第一時間表明願意幫助印方抗擊新一輪疫情，目前雙方正就此保持溝通。而英國、德國和美國等國家亦已承諾向印度提供協助。

　　此外，日本疫情持續，處於緊急事態的東京都和大阪府，分別新增逾四百人及逾九百人染疫。日本亦發現二十一宗印度雙突變變種病毒個案，其中一宗為本地個案，其餘二十宗由外地輸入，當局將加強入境的管制。

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