有頭髮誰會想做光頭

日日看著洗頭後掉落的一堆頭髮，真擔心有天會演變成禿頭！放心，接下去看你會知道為甚麼會掉頭髮，又怎麼來解決這個情況。



如果是突發性掉髮，便需及時重視而且需要去做檢查找出原因，因為病理性的原因（生病了）會讓頭髮突然大量掉落；事實上，一般大部分掉髮是一個漸進的過程。譬如女性在生完孩子，三十多歲開始每天在地板上不難發現自己的掉髮。男性則因為頭髮基因的關係，到了四十多歲也會開始發覺洗頭後甩很多頭髮。甚或現在很多非常年輕的打工族，二十幾歲便開始發覺到自己頭髮愈來愈少，因而感到焦慮。更嚴重的，原本頭髮很好，忽然一夜之間頭頂一塊地方光禿禿，變成斑禿。



除了病理性掉髮外，大部分掉髮原因基本是因為激素變化、壓力變化和微量元素缺乏造成的。當然最好就是儘早想辦法改善。



壓力是需要自己調整心態的。盡人事聽天命未必是消極的意思。學習也好、工作也好，需要日復日不斷努力，想要一朝一夕看到結果是不現實的。



至於因為年齡所帶來的激素變化，是可以通過飲食來改善。NEW NORDIC生髮片除了含有蘋果小米問荊草，還有生物素、鋅、銅等微量元素，補充髮囊生長頭髮所需的營養。成分沒有激素，男女都可食。經過法國機構驗證有效。曾有真實個案，一位斑禿的客戶試過無數種產品無效，吃了NEW NORDIC生髮片很快長出了頭髮，他不需要再為斑禿而煩惱，並馬上推薦給朋友們。NEW NORDIC在全球有很多忠實的客戶，這個產品已經暢銷十多年了。



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