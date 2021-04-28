﻿全體員工打一針 堂食可至凌晨12時 疫苗氣泡周四生效 食肆分級寬聚

本港第四波疫情受控，政府昨宣佈以「疫苗氣泡」為基礎，進一步放寬社交距離措施，新措施本周四起生效。食肆方面，首階段所有員工接種至少一劑疫苗，堂食時間可延至凌晨十二時、每枱坐六人；第二階段若所有員工完成接種兩劑疫苗後十四天，可堂食至凌晨二時，每枱坐八人，但客人需接種至少一劑疫苗，宴會人數上限亦能提升至一百人。有餐飲業人士預料，措施有望帶動約一成生意增幅。



食衞局局長陳肇始昨日公佈，將食肆劃分為A、B、C、D共四級營運模式，最新C類餐廳由本周四起，若所有員工接種首針，堂食可營運至午夜十二時，劃出特定範圍最多六人一枱等，食客上限人數為容量的一半，宴會上限維持二十人。下一階段D類餐廳，員工要完成接種兩劑疫苗十四天，則可延長至午夜二時，劃出特定範圍放寬至最多八人一枱，食客上限人數亦會提升至四分三，宴會上限上升五倍至一百人，但此範圍只可招待已打首針疫苗的顧客，及顧客須使用「安心出行」程式；十五歲以下人士或沒有智能手機的長者則可豁免。



劃指定區域 食客須安心出行



當局又指，如食肆員工的身體狀況不適宜打針，可提供醫生證明作申報，但要每七天做一次檢測。而宴會方面，若客人因健康問題不能打針，可以在飲宴前三天取得陰性檢測證明代替。



食肆亦可選擇以現有的運作，即B類餐廳的模式，營業堂食至晚上十時和每枱坐四人。



陳肇始表示，社會期望盡快回復正常生活，當局會檢視實施情況，「畀時間大家互相適應一下」，但目前仍未有實施第二階段的時間表。她又呼籲市民「每人行多一步」、「擁抱打疫苗呢一樣嘢」，日後便更有條件放寬更多限制。而本港十六歲以上人士可預約打針，相比其他地區要分批，陳形容港人已較幸福。



業界望生意回升一成



餐務管理協會會長楊位醒對本報說，會盡量安排業界員工打針，以爭取每枱可坐六至八名客人，「希望多返啲人流，營業額先有機會突破到」，屆時生意額有望回升多一成。但中小企食店聯盟召集人林瑞華指，餐廳無法強迫員工打針，難以滿足新要求，而要在小型食店劃分「疫苗氣泡」區域是不切實際。