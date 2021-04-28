﻿新App辨識疫苗紀錄 提供虛假資訊可罰款

食物及衞生局常任秘書長劉利群表示，當局正研發應用程式，賦權負責人檢查員工及客人疫苗接種紀錄，相信程式在本周四前可使用。程式將以三種顏色代表三種情況，包括已接種一劑、已接種兩劑後十四天，以及顯示錯誤二維碼。當局又指，如果有處所員工作出虛假聲明不適合打針，或是顧客故意提供誤導資訊，均需要負上法律責任和被定額罰款。



被問到如何處理食客利用其他人的針卡進入餐廳，劉利群昨回應指，由於食肆員工無權索取市民身份證，但執法人員則有此權力，若有人挪用其他人的針紙，即使可以進入食肆，但當局方有人巡查時發現，相關人士會被發出定額罰款五千元的告票。



政府亦會提供申報不適宜打針的範本，處所員工要附上醫生紙，若提供不真確或虛假資料，亦會被定額罰款五千元。