你有構想 你有膽「亮」 第四期「青年委員自薦計劃」

為提高青年議政的機會，政府透過「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）由即日起至5月26日，招募18至35歲有志服務社會的年青人，自薦成為指定政府諮詢委員會的委員，運用自己的經驗和專長表達意見，使不同範疇的政策能夠精益求精地推行。



政府在制訂各項政策時，需要聆聽各界意見。為了聆聽更多年青人的意見，把他們的聲音帶入政府，政府推出「自薦計劃」，「自薦計劃」過去四次招募（即「青年委員自薦試行計劃」及第一至三期「自薦計劃」）共接獲逾5,300份申請，而透過「自薦計劃」直接或間接獲委任至諮詢及法定組織的青年人擔任約多達400個職位，除了有專業人士和業界人士，亦有學生或背景與委員會本身所屬範疇無關連的年青人成功獲委任。第四期「自薦計劃」即日起接受申請，參與的委員會涵蓋更多範疇，有興趣為青年發聲的朋友，可以把握機會！



增至15個委員會 更多元化



第四期「自薦計劃」的招募，參與的委員會由過去的10個增加至15個，例如：保育歷史建築諮詢委員會、鄉郊保育諮詢委員會、優質教育基金推廣及宣傳專責委員會等，每個委員會設有2個名額，涉及多個重要的政策範疇，包括保育、創科、教育、環保、營商、運輸等，都是青年所關注的議題，相信年青人不難找到有興趣的委員會參與。



評審準則很簡單，即是否誠心為社會服務、對有關政策範疇有否認識，以及是否具備良好分析和溝通能力。有意參加第四期「自薦計劃」的年青人，可登入民政事務局網頁（www.hab.gov.hk），下載申請表及了解具體詳情，申請人需要提交不多於600字的文字，或不長於三分鐘的影片／錄音，以闡述自己為何適合獲委任為所選委員會的委員。







委員會界別：



1. 保育歷史建築諮詢委員會



2. 鄉郊保育諮詢委員會



3. 創科生活基金評審委員會



4. 方便營商諮詢委員會



5. 中文界面諮詢委員會



6. 廉政公署社區關係市民諮詢委員會



7. 降低食物中鹽和糖委員會



8. 能源諮詢委員會



9. 家庭議會



10. 香港海運港口局



11. 社會福利界資訊科技聯合委員會



12. 優質教育基金推廣及宣傳專責委員會



13. 中小型企業委員會



14. 兒童發展基金督導委員會



15. 推廣職業專才教育和資歷架構督導委員會