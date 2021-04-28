﻿本地遊每團限30人﻿

﻿接待員須打首針﻿



本港第四波疫情持續放緩，政府昨宣佈放寬本地遊至每團人數上限為三十人，本周四可有條件恢復舉辦。當局規定，所有接待旅客的員工須要完成接種第一劑疫苗，否則要在出團前七天內取得陰性檢測證明，旅客要強制使用「安心出行」程式。旅遊發展局短期內會公佈推出第二輪「賞你遊香港」詳情，至於去年因疫情而暫停的首輪「賞你遊香港」約一百個旅行團，預計最快下月可恢復出團。



行政會議昨日批准，本周四起可復辦連同前線工作人員在內不多於三十人的本地遊旅行團。此外，四人限聚令維持不變，出席不提供飲食的婚禮、周年股東大會，室內聚集人數可放寬至五十人，室外可有一百人；參加室內宗教活動人數上限提升至容量的一半，室外人數則不限。



婚禮室內放寬至50人室外百人



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府致力為旅遊業開拓營運空間，同時配合早前宣佈延長的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」及即將推出的第二輪「賞你遊香港」，可助業界逐步恢復營運。



至於復辦本地遊的條件，包括旅行社接待人員要完成接種第一劑疫苗，如因健康原因而不能打針，要向旅行社申報及提供醫生證明，並在出團七天內獲取陰性檢測結果；旅客亦要在登上交通工具和進入景點時，掃描「安心出行」二維碼作記錄。旅行社協會主席胡景豪指很多旅行社已準備就緒，若員工達到防疫要求，最快五月可出團。



此外，婚禮顧問歐惠芳對本報說，預料在室外舉辦的婚禮會持續受到新人歡迎，又認為出席者要打針的規定較嚴謹。



