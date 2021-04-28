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港增八確診三宗本地 兩輸入個案帶變種病毒

2021-04-28 列印
　　本港昨日新增八宗新冠病毒確診個案，有三宗為本地關連個案，五宗為輸入個案，沒有不明源頭個案，當局連續四日沒有舉行疫情記者會。

　　五宗輸入個案患者分別從土耳其、印尼、日本及印度抵港，其中兩人帶有N501Y變種病毒株。其餘三宗本地感染為早前的關連個案，患者分別居於尖沙咀帝苑酒店、黃埔花園及荃灣海之戀。

　　華大基因日前驗出三十宗初步陽性個案中，有二十六宗為「假陽性」，特首林鄭月娥指會嚴肅處理檢測出錯的問題，但政府要顧及整體抗疫和作出適當平衡。

  此外，公務員事務局局長聶德權指，早前有五名接種復必泰疫苗的市民，接種記錄錯誤寫成是科興疫苗，現已更正，並提醒相關人員不應該犯技術性錯誤。

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