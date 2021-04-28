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DSE英文科卷一二 考生指題目不算難

2021-04-28 列印
　　文憑試英文科卷一及卷二昨日開考，共有四萬八千多人報考。有考生認為題目有「放水」，相對不算艱難。

　　有考生向傳媒指今年文章數量多，甲部第二篇文章稍微花多了時間去理解，但題目不算難，形容「有些題目不用看畢文章才作答，部份段落可跳過。」另一名考生亦認為題目有「放水」，形容今年多項選擇題有增加，而部份題目答案可直接在文中找到。李求恩紀念中學助理校長、兼英文科科主任鍾嘉雯認為，與往年相比，兩卷難度相若，惟卷一乙部淺卷有十條多項選擇題，較以往稍多。

　　此外，考評局表示，有兩名考生在竹篙灣檢疫中心應考。

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