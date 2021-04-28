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三過渡屋資助獲批 涉12.4億2268單位

2021-04-28 列印
　　運輸及房屋局副局長主持的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，昨日通過三個資助項目，涉及二千二百六十八個過渡房屋單位，共撥款約十二點四六億元。

　　第一個項目是路德會建議的元朗錦田七星崗過渡房屋項目，計劃總撥款額為近五億元，預計可提供約九百個單位。第二個為九龍樂善堂建議的大埔船灣黃魚灘項目，款額近六億八千萬元，可提供單位有一千二百多個。第三個項目是基督教家庭服務中心建議的長沙灣長順街項目，款額七千一百多萬元，預計可提供約一百三十個單位。

  早前有報道指，長沙灣長順街地皮原為長沙灣熟食市場用地，佔地逾一點五萬平方呎，熟食市場二○一九年七月底關閉後已清拆。

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