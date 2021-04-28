三過渡屋資助獲批 涉12.4億2268單位

上海車展女車主爬上車頂維權事件引發關注，涉事的車廠特斯拉（Tesla）日前發微博指，過去幾日讓所有特斯拉車友們承受不該承受的壓力，對此感到萬分抱歉。女車主行政拘留獲釋後接受媒體採訪，對自己的行為表示抱歉，但透露Tesla要求她賠償。 Tesla在微博表示，這些天，所有特斯拉車友們承受不該承受的壓力，對此感到萬分抱歉，形容現在的Tesla還有許多需要改進的地方，但提供優質優價產品的初心不變，承諾會盡全力解決現存的問題，給關心Tesla的所有人一個真誠的交代。 同時，行拘五天後獲釋的維權女車主向內媒表示：「維權本身不違法，但不要採取我這種過激行為，一定要在合法合規的情況下進行，...

2021-04-28