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代辦南大嶼禁區紙騙案 五男女涉洗錢550萬被捕

2021-04-28 列印
代辦南大嶼禁區紙騙案 五男女涉洗錢550萬被捕
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　　警方破獲申請大嶼山禁區紙詐騙及勒索案。警方表示，早前有受害人報案，指在網上社交平台發現有人聲稱可提供代辦大嶼山封閉道路通行許可證的一條龍服務，當受害人轉帳到指定銀行戶口後，騙徒就不知所終。警方調查後，在去年九月至今年二月，至少十七人被騙，損失六千至一萬元不等，合共十二萬八千元。

　　警方稱，受害人分別有商人、會計師、建築工人及司機；當中有受害人更因提供個人資料而遭騙徒勒索更多金錢。

　　前日及昨日採取行動，共拘捕三男兩女（二十八至三十九歲），部份有黑幫背景，他們涉嫌詐騙、勒索及洗黑錢拘捕；行動中檢獲一批手機及銀行提款卡等證物，警方相信至少涉及十七宗同類及其他網上購物騙案等。警方稱，騙徒過去半年，透過「傀儡戶口」清洗黑錢超過五百五十萬元。

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