﻿警員「行咇App」截查疑人 極速一分鐘起底

警員在街上巡邏，截查疑人，是防止罪行的重要工作。一直以來，警察截查疑人時，以通訊機向「總台」報告疑人身份證號碼等資料，往往等數分鐘才獲回覆。為加快截查程序，警方下周三起陸續安排二千八百名前線人員試用新研發的流動應用程式「行咇易」，以手機讀取身份證及護照等證件，一分鐘就「起底」，比現在短三、四分鐘，亦便利守法的市民盡快離去。



截查疑人、車輛及船隻是前線警員日常工作，過往透過無線電通訊機向總區指揮及控制中心查核證件資料，確認證件真偽，以及被截查對象是否通緝或失蹤人士，需時四、五分鐘。如截查人數眾多，或適逢中心人員正處理999報案，等候時間或更長。為提升執法效率，警方透過招標聘請公司研發配合第四代指揮及控制通訊系統的流動應用程式「行咇易」（Beat App）。



較傳統方式快三四分鐘



特別職務隊高級督察陳志鵬在記者會表示，「行咇易」透過光學字符識別技術（OCR），讀取身份證和各國護照的資料。至於俗稱「雙程證」的往來港澳通行證，則讀取卡背二維碼。車牌或船隻牌照則透過手寫或語音輸入模式查詢。



同場一名軍裝男警即席示範，首先開啟公務手機的「行咇易」程式，分別將身份證及護照樣本靠近手機鏡頭，讀取中英文姓名、出生日期、證件編號及簽發日期，運作順暢，由讀取至提交及核實資料約需一分鐘，比傳統方式快三、四分鐘。



特別職務隊總督察丘凱恩表示，以查牌工作為例，警員動輒查核數十人的證件，逐一向中心核實，耗時較長，故此警隊利用科技提升效率，但無打算以「行咇易」取代傳統方法，人員可按實際環境選擇查核方式。



專用手機讀取 可遙距刪資料



對於如何保障市民個人資料不會外洩，丘說，只有公務手機才能安裝「行咇易」，手機亦印有警徽雷射標誌，方便市民辨認，有關同袍每日要將手機交給直屬上司查閱，若有害群之馬濫用程式，有機會遭受紀律處分或檢控。



陳補充，使用「行咇易」前要登入警隊內聯網，讀取證件資料期間不能截圖，讀取後會即時傳送至警隊伺服器，過程會以點對點加密，警員休班後則無法使用該程式，如遺失手機亦可遙距刪除所有資料。「行咇易」經兩階段試用後，按成效再作檢討。