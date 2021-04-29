厚德邨多戶門外現神秘符號 恐賊人踩線

將軍澳厚德邨住戶近日發現門鈴上被人畫上神秘符號，由於上周馬鞍山賊人潛入屋案中，涉事單位門外亦有神秘符號，警方正調查案件，追查可疑人士。



現場為厚德邨德澤樓，有住客在facebook群組「將軍澳主場」中發帖，指早前發現住所門外牆上被人畫上藍色線，疑有賊人踩線，伺機犯案。西貢區議員王卓雅曾到場視察，發現整棟德澤樓六百個單位中，約十二分之一、即五十戶的單位被畫上神秘符號，該批用藍色筆畫上的符號，主要以線條組成，部份是一條線、倒L形及十字形。



她指，部份住戶把門外符號清理，並鎖好門窗。其後有居民報案，警員上門了解，翻看閉路電視片段，追查可疑人士，案件暫列雜項。



