強行拉扯導盲犬 訓練員被批太粗暴

導盲犬幫助盲人，角色重要，應得人類愛惜，但近日網上流傳一段影片，顯示一名疑似導盲犬訓練員，涉嫌以粗暴手法訓練導盲犬，遭到不少網民質疑。



從這段短片可見，一男一女正在馬路邊行人路散步，其中穿著黑色短袖衣服、綠色短褲的女子戴上眼罩，牽著一隻黑色狗，女子疑似想向前走，故此轉身用雙手將狗帶粗暴地向後用力拉，強行將訓練中的狗隻扯至近一百八十度轉身，狗狗被拉扯，慘叫了一聲。但這名女子未有理會，繼續讓狗狗帶領前行，其身邊的男人亦冷眼旁觀一切。



香港導盲犬協會對事件表示關注，譴責任何對動物和導盲犬的暴力行為，又指非常重視犬隻的健康、福利和權益，有經驗的訓練員可以從牠們的肢體表現看出犬隻是否願意接受訓練和工作。



