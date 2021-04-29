三生酒廠失竊 兩賊掠四萬現金

以釀製鹿茸大補酒而為港人熟知的三生酒廠，遭匪徒爆竊，損失四萬元現金。現場為荃灣大帽山川龍村「三生酒廠」，昨晨有職員返回酒廠時，發現辦公室內四個夾萬被人撬開，料遭爆竊，點算後證實有三萬八千元現金不翼而飛，遂報案求助。警員到場調查，翻查現場閉路電視，發現兩名身高約一點六五米、戴有手套的男子，於昨凌晨一時許經上址後山，爬過鐵絲圍網，再沿梯爬上天台辦公室犯案，得手後逃去無蹤。警員發現，酒廠有一個佛像損毀，幸酒廠內設施及酒精飲品無損壞，現將案件列作爆竊處理，並正追緝兩名涉案男子。



酒廠於一九六一年在深水埗創立，一九七○年遷入荃灣經營，二○○○年在川龍村興建新廠房，曾推出各種經典補酒產品，其中鹿茸大補酒的廣告歌：「三生牌鹿茸大補酒，係男女強身嘅妙品，妙品！」廣為人知。



