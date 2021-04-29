  • 2021年4月29日 星期四
  • 23º
  • 73%
熱門： 堅尼地道發哥東方昇凱莉山疫苗氣泡

日報新聞 > 港聞

美息不變 杜指跌127點

2021-04-29 列印
  美國聯儲局今晨公佈，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘不變，並繼續每月買入最少800億美元美債和400億美元按證。該局指出，留意到通脹有所升溫。杜指中段報三三八五七點，跌一百二十七點；納指則報一四○七一點，跌十九點。滙控美國預託證券價格見四十七點九二港元，升零點四七港元；騰訊則見六百二十六點五港元，跌一點五港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd