國泰推出自願離職 最多補償半年工資

疫情重創本港航空業，去年裁員的國泰航空昨天再推出自願離職計劃，參加的員工最多可獲六個月工資等補償，下月十二日截止。有工會代表指經去年簽新合約後，薪金減少，補償相對不吸引料參與人數不多。



國泰航空向五個工種，包括機師、機艙服務員、機場旅客服務員、地勤及子公司負責膳食的員工等，推出自願離職計劃，參加的員工按年資計算，可獲兩至六個月工資，以及兩個月房屋津貼等補償，昨日起接受申請，五月十二日截止。



國泰表示，預期仍需大幅削減航班，必須審慎管理業務，相信部份員工會出於個人理由選擇離職。國泰又指經營環境持續嚴峻，預計短中期內不會有明顯改善，會為所有申請自願離職的員工提供支援。



工會指實際補償少



國泰空中服務員工會主席王思敏指，補償金額不會對沖強積金供款，又直指現時才推出自願離職計劃是太遲，因員工去年在簽署新合約後，薪金減少，獲得補償較去年裁員少，相信只有本身計劃今年辭職的員工才會參加，數目不會太多。



香港民用航空事業職工總會主席李永富向本報指，年資較短如入職不滿一年的，亦可獲兩個月人工賠償，則較為滿意。年資較長的則認為賠償不夠，會再與國泰商討。



政府去年向國泰注資二百七十三億元，國泰航空今年三月客運量按年大跌九成四，每日只載客五百九十八人次。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，全球航空業最快亦要在年底才開始恢復，國泰推出計劃削減人手可以理解，但若參與人數不達目標，或會有第二輪裁員。國泰去年十月裁減八千五百名員工，包括五千三百名香港員工，並停運國泰港龍，涉及機艙服務員、機師等。