五十七歲被告文志光，承認在一九年十二月十八日，在粉嶺公路往上水方向危險駕駛一輛巴士，導致三男三女死亡及五男三女嚴重受傷。譚官強調判刑須具阻嚇性，最終就兩罪以五年及四年半監禁作量刑起點，考慮到被告認罪，分別減囚至三十八個月及三十四個月，其中十個月分期執行，共囚四年。警方相信判決反映案件的嚴重性，再次呼籲駕駛者，特別是職業司機小心駕駛。
九巴撞樹釀六死 司機囚四年
五十七歲被告文志光，承認在一九年十二月十八日，在粉嶺公路往上水方向危險駕駛一輛巴士，導致三男三女死亡及五男三女嚴重受傷。譚官強調判刑須具阻嚇性，最終就兩罪以五年及四年半監禁作量刑起點，考慮到被告認罪，分別減囚至三十八個月及三十四個月，其中十個月分期執行，共囚四年。警方相信判決反映案件的嚴重性，再次呼籲駕駛者，特別是職業司機小心駕駛。
警員「行咇App」截查疑人 極速一分鐘起底
警員在街上巡邏，截查疑人，是防止罪行的重要工作。一直以來，警察截查疑人時，以通訊機向「總台」報告疑人身份證號碼等資料，往往等數分鐘才獲回覆。為加快截查程序，警方下周三起陸續安排二千八百名前線人員試用新...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
螞蟻IPO審批程序京展開調查 受查結束前傳馬雲禁離境
《華爾街日報》引述消息報道，指中國正調查馬雲旗下公司螞蟻集團去年快速獲批IPO的過程。據報，當局認為IPO獲批過程迅速頗不尋常。有消息更指，馬雲在相關調查結束前不被允許離境。 內媒報道指，北京當局正調...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伊朗三快艇駛近美艦遭開火驅趕
據美國海軍資料，事故於本周一在波斯灣北部的公海發生，那三艘伊朗快艇相信是伊朗革命衞隊旗下的近岸攻擊艇，高速駛近美軍軍艦「霹靂號」和巡邏艦「巴拉諾夫號」（USS Baranoff）。 軍方發表聲明稱：「...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天5座中高層E室，面積505方呎，兩房間隔，望市景，原叫價980萬，議價後以965萬沽出，呎價19109元，...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯儲局關注通脹升溫 美利率不變 杜指跌164點
美國聯儲局公開市場委員會今晨公佈議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘不變。會後聲明說，美國就業及整體經濟狀況正在改善；通脹上升，很大程度反映過渡的因素；金融狀況則仍然維持寬鬆。但儲局再...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
紅魔有暗湧 再揮狼牙棒
羅馬今晚歐霸四強首回合作客硬撼曼聯，客軍前鋒迪斯高與紅魔淵源甚深，早於○九年效力禾夫斯堡時已曾與後者交手，並在奧脫福取得個人首個歐聯入球，今晚重臨舊地有信心再取士哥。惟意國首都狼近況一般，加上近年遠征英國和波居多，而紅魔歐戰近四次與意大利球隊交手又不勝，今仗一於敲和。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 迪斯高於○九至一○球季歐聯分組賽代表禾夫斯堡兩戰曼聯各入一球，其中作客奧脫福一戰更替狼堡先開紀錄，是個人首個歐聯入球。此子之後轉投曼城六戰紅魔入五球，職業生涯歷來八次與紅魔交手共入七球。 迪斯高盼重溫舊夢 同時這...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
2020年歐洲車輛碳排放量下降12%
早前，英國Jato Dynamics數據分析公司，發表2020年度歐洲汽車的碳排放量New European Driving Circle(NEDC)為106.7g/km，雖然結果較歐盟原先訂下96g...
2021-04-27
- 宅度假精選 回饋母親
- 【李居明大師會客室】買屋租樓的煩惱與化解
- 【MALL樂哥】新都會廣場5月變身 慢活時光Slow Living
- 【米珠蓮】型格餐廳 摩登日菜
- 【#因肺炎病逝】59歲Alber Elbaz新冠肺炎病逝！任Lanvin主帥前後在時裝界幾番起起跌跌，快速重溫Alber Elbaz時裝天才一生！
- 【食自助餐小心！】 腸胃炎高峰期 諾如病毒致屙嘔肚瀉 海產水果易污染 兒童感染最高危
- 【日本今周熱話】壽司郎勁敵｜Kura壽司關西旗艦店 大阪難波美食街道頓堀同日開幕
- 【頂級打機效能】Lenovo電競筆電旗艦Legion 7 Ryzen 9 5900HX處理器配RTX 3080顯示卡 AI智能推高遊戲FPS
- 【食玩王｜2021下午茶情報】4月三大必食打卡Afternoon Tea推介｜酒店下午茶｜仙氣三層架｜優惠情報
- 【日本今周熱話】日本最大型花展｜富山砺波鬱金香祭70周年｜熱賞300萬朵繽紛花卉
- 封堵左心耳 防房顫中風
- 【李居明大師會客室】你房間有行運種子扇畫嗎？
- 強效防曬 戶外之選
- 【新碟推出】鋼琴家「牛牛」張勝量新專輯《命運與希望》發表首部鋼琴作品《第一號即興曲「希望」》 法國五月演出獻技
- 【天后歌衫】台灣歌后蔡依林小巨蛋開騷 歌衫名單Versace榜上有名
- 【中環加油站】咖啡主題打卡位｜回收咖啡渣 製作環保肥皂及肥料
- 【韓藝新力量】駐香港韓國文化院《針裏尋草》展出韓國青年藝術家佳作 「大海撈針」尋藝趣
- 【Marvel英雄電影 】Marvel首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》推出預告片，星光熠熠有劉思慕、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉參演！
- 【開不了口】孩子怕醜還是社交障礙？ 認識選擇性緘默症 加強兒童溝通技巧、表達能力
- 911 Turbo S 中國別注版
- 中環直擊 M3 Sedan、M4 Coupe 勁力首演
- 惹味麻辣米線
- 邊境碉堡 歷史建築
- 【周末郊遊好去處】踩入北區打鼓嶺｜坪輋壁畫村打卡｜坪洋村賞白茅草
- 【#男神熱選】林家謙/姜濤/陳豪 跨年代男神都愛上FENDI新季男裝
- 新版發表 GT-R Nismo 不老傳說
- 【打機抗疫】 PlayStation 「Play at Home」優惠 《Horizon Zero Dawn》等十款PS4/PSVR好Game免費玩
- 新派星馬菜 Can Lah進駐中環
- 新世代男神ANSONBEAN 教用NARS水光氣墊粉底SPF 50+/PA+++竅門
- 【九龍城美食推介】日式料理新食店「上戶酒場」新派居酒屋 必試和食：櫻花木碎燻五重芝士薄餅+煙燻日本豚腩肉
- 精巧新派中菜
- Explorer II五十周年慶 勇闖極地先鋒新貌
- Atsuro Tayama 30周年慶 堅守軟性前衛獨特「瀛」格
- 夏日絕配 花圖案與草織袋
- 【Leo Sir出動】 臭氧負離子夾擊 驅走車廂異味
- 現場直擊 M3/M4 Competition 霸氣登場
- 【女神代言】日韓女神大比拼！新垣結衣、韓團Blackpink成員Rose代言兩大品牌
- 【中環工藝展覽】香港日本工藝師聯乘！Crafts On Peel 展覽《點藝成金》親手感受金屬手工藝品的質感與溫度
- 【中環蘇豪 放工Happy Hour】 人氣新酒吧Hungry Pal 三五知己模酒杯底歎美食
- 【#新粉底推介】 Dior/Shiseido/植村秀等五款養膚粉底 塑造夏日偽素妝好氣色
- 【食玩王｜IG Shop】三間IG Shop誠意散水餅推介！唔想Hea買連鎖店蛋糕?有曲奇、泡芙、雪花酥任你揀！
- 電動七座EQB 中國優先場
- 網上預售 CX-3 1.5 超班入門
- 人氣澳洲越南湯粉
- 和洋美饌 鹹鮮開胃
- 【住得招積】極地唯一豪華住宿設施Whichaway Camp｜溫暖舒適 科幻味濃
- 【眼睛去旅行】White Desert專業導賞｜南極洲深度遊程｜哈里王子都玩過｜冰川企鵝全接觸
- 防治瘟疫重扶正氣
- 【新iMac搶iPad Pro風頭？】Apple新iMac大改款 超薄機身配M1效能 iPad Pro升級Mini-LED面板畫質飆升兼5G提速 傳聞已久AirTag終現身
- 【健康有營】 預防孕期抽筋
- PHEV車不充電油耗更高
- 【熱潮繼續】A|X Armani Exchange/Dolce&Gabbana再推新作 名牌運動鞋繼續大熱
- K11 Design Store生活概念店 特設 「My CBD Store」專區 全場二十個美容及生活品牌
- 【#轉季精華遊】轉天氣精華幫到你 推介LaMer/Loccitane/AmorePacific/HistoryofWhoo/雪花秀五款新Serum
- 【生食蔬菜更有益？】蔬菜生吃或傷身 心腎功能欠佳者 長期生食高鉀、高草酸鹽蔬菜 易心臟病發壞腎
- USB-C多功能擴充底座
- 滋味海鮮大餐
- 【高手引路】前香港單車隊代表何兆麟領遊｜踩入屯門、元朗、上水認識新界鄉郊文化
- 【#香港業餘管弦樂團】中西樂玩武俠劇歌曲 《俠之管弦》音樂會演奏俠義精神
- 【寵愛有家】 熱情懂事的Truffle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
自爆易敏感有鼻竇炎 古仔談打疫苗：要問清楚醫生
古天樂、姜皓文等主演的新片《真·三國無双》前晚舉行首映禮，古仔憶述拍攝該片時意外受傷致眼球縫8針的過程；談到接種新冠疫苗的話題時，古仔就表示自己容易敏感，要先諮詢清楚醫生再作考慮。 古天樂前晚...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——港澳加快「建泡」 兩地都得益
香港的新冠肺炎疫情減退，連日沒有出現源頭不明的確診病例，已經具備「重新通關」條件。新加坡的疫情亦同樣放緩，港星兩地可說「門當戶對」，雙方商談已久的「旅遊氣泡」，上周水到渠成，兩地同意由五月二十六日起實施，讓兩地人流有序地互通。港府要把首個「旅遊氣泡」做到最好，當作「示範氣泡」，以便與澳門盡快建立氣泡。 特首林鄭月娥昨在立法會答問大會上表示，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」。她透露，上周出席博鰲亞洲論壇期間，與澳門特首賀一誠探討港澳通關的安排。照特首的說法，港澳仍然處於商討階段，相信彼此最大的關注，是香港能否繼續控制疫情。實際上，要求本港完全「清零」，較難做到，雙方應該合...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——鄭俊偉三百W破谷草悶局
繼上周日蔡明紹憑「無敵勇士」取得在港第四百W之後，昨晚谷戰就輪到鄭俊偉踏入新里程，因為他憑賀銘年策騎的「齊齊友福」取得從練後的第三百場頭馬，而且這是練者今季首場谷草頭馬，可謂有雙重意義。不過，鄭俊偉賽...
2021-04-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6