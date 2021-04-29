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九巴撞樹釀六死 司機囚四年

2021-04-29 列印
九巴撞樹釀六死 司機囚四年
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　　前年粉嶺公路九巴撞樹釀成六死多人傷慘劇，肇事九巴司機被控危險駕駛引致他人死亡，及危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害兩罪罪成。譚思樂法官指被告作為巴士司機，將乘客的性命安全置於危險之中，昨判其即時入獄四年，停牌五年，並須自費報讀駕駛改善課程。

　　五十七歲被告文志光，承認在一九年十二月十八日，在粉嶺公路往上水方向危險駕駛一輛巴士，導致三男三女死亡及五男三女嚴重受傷。譚官強調判刑須具阻嚇性，最終就兩罪以五年及四年半監禁作量刑起點，考慮到被告認罪，分別減囚至三十八個月及三十四個月，其中十個月分期執行，共囚四年。警方相信判決反映案件的嚴重性，再次呼籲駕駛者，特別是職業司機小心駕駛。

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