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洽購台灣《蘋果日報》告吹

2021-04-29 列印
洽購台灣《蘋果日報》告吹
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　　壹傳媒早前披露，考慮就建議出售公司Amazing Sino International Limited全部已發行股本，與買方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，其資產包括台灣《蘋果日報》及位於台灣的一所物業。壹傳媒昨日指，現時公佈經考慮買方表明的要約後，董事認為按照買方表明的條件進行建議出售不符合利益，因此昨日與買方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知，雙方同意即日起終止諒解備忘錄，並任何一方均不承擔任何在諒解備忘錄項下對目標公司的股權交易的義務和責任。

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