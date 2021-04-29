不打針須交醫生紙 蔡堅促提供範本

多個獲放寬營業的處所，若員工身體不適合打針，必須提交指定申報表及醫生證明。醫學會會長蔡堅要求當局提供範本，包括清楚列明不應接種疫苗的準則，心理狀況或神經昏厥是否理由之一，以及定出醫生證明的時限，不應將責任放在私家醫生身上。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，從醫學上要簡單證明市民不宜打針不容易，擔心出現醫療爭拗。食環署署長楊碧筠則指，相信醫生的專業判斷。



負責開發檢查顧客打針紀錄的程式的資訊科技總監林偉喬說，商戶今日起可在食環署網站下載程式，強調市民不應提供虛假資料。



此外，食衞局指有評論將「疫苗氣泡」措施與內地「社會信用體系」相提並論，表示極度遺憾，強調兩者絕無關係。



