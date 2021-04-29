須堵塞逃避強制檢疫赴內地 ﻿港澳﻿﻿正洽商旅遊氣泡﻿

香港與新加坡將在下月開展旅遊氣泡，特首林鄭月娥昨日透露，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但要防止港人為了逃避赴內地強制檢疫，通過澳門前往內地。



林鄭月娥昨天在立法會回應議員質詢時表示，透露正與內地研究「商務氣泡」，指上周在廣州與國務院副總理韓正會面時，對方提及香港要繼續防疫，達至通關的有利條件，但沒有明確的指標。但她承認本港做到個案「清零」有一定難度，目前的疫苗接種率不算理想。



她說上周出席博鰲亞洲論壇期間，曾與澳門特首賀一誠探討港澳通關安排，「最大問題是澳門和內地已經差不多全面通關，所以要想通一個方法，就是香港人經過這個特別的安排，去澳門毋須檢疫，但不能通過澳門進入內地。我現在正循着這個方向探討。」



澳門酒店假期預訂七成



按內地及澳門的最新檢疫要求，過去十四天身處內地並不曾到訪雲南瑞麗市的內地居民，持七天內陰性檢測證明便可免隔離入境澳門；從澳門入境內地人員，若持七天內陰性檢測證明，並在十四天內未曾到訪外國及港台地區，亦可免除隔離。



「五一」黃金周將至，澳門酒店旅業商會會長張健中曾表示，假期期間的酒店預訂率已達七成。澳門旅遊局副局長程衛東早前表示，期待「五一」突破早前疫情後單日三萬四千名旅客入境人次的紀錄，當局會加強向內地居民宣傳。雖然香港期望與內地建立「旅遊氣泡」，但澳門旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池日前表示，澳門居民已能到內地旅遊，目前沒有逼切性設立旅遊氣泡。



