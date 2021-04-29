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印增36.2萬確診

2021-04-29 列印
　　印度單日新增三十六萬二千多人確診新冠肺炎，近三千三百人不治，兩項數字雙雙創新高。自疫情爆發至今，印度官方公佈的確診個案為一千七百六十多萬宗。

  世衛首席科學家斯瓦米納坦表示，由於印度檢測能力有限，相信當地的確診及死亡個案數目被嚴重低估，實際病例可能遠較官方公佈高出二十至三十倍，推算印度實際確診人數可能高達五億人。

　　火葬場亦超出負荷，停車場、公園等亦要化身臨時火化場；全球多國已向印度提供支援，包括中國在內，多國援助的物資陸續抵達當地。

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