世衛首席科學家斯瓦米納坦表示，由於印度檢測能力有限，相信當地的確診及死亡個案數目被嚴重低估，實際病例可能遠較官方公佈高出二十至三十倍，推算印度實際確診人數可能高達五億人。
火葬場亦超出負荷，停車場、公園等亦要化身臨時火化場；全球多國已向印度提供支援，包括中國在內，多國援助的物資陸續抵達當地。
警員在街上巡邏，截查疑人，是防止罪行的重要工作。一直以來，警察截查疑人時，以通訊機向「總台」報告疑人身份證號碼等資料，往往等數分鐘才獲回覆。為加快截查程序，警方下周三起陸續安排二千八百名前線人員試用新...
2021-04-29
《華爾街日報》引述消息報道，指中國正調查馬雲旗下公司螞蟻集團去年快速獲批IPO的過程。據報，當局認為IPO獲批過程迅速頗不尋常。有消息更指，馬雲在相關調查結束前不被允許離境。 內媒報道指，北京當局正調...
2021-04-29
據美國海軍資料，事故於本周一在波斯灣北部的公海發生，那三艘伊朗快艇相信是伊朗革命衞隊旗下的近岸攻擊艇，高速駛近美軍軍艦「霹靂號」和巡邏艦「巴拉諾夫號」（USS Baranoff）。 軍方發表聲明稱：「...
2021-04-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天5座中高層E室，面積505方呎，兩房間隔，望市景，原叫價980萬，議價後以965萬沽出，呎價19109元，...
2021-04-29
美國聯儲局公開市場委員會今晨公佈議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘不變。會後聲明說，美國就業及整體經濟狀況正在改善；通脹上升，很大程度反映過渡的因素；金融狀況則仍然維持寬鬆。但儲局再...
2021-04-29
羅馬今晚歐霸四強首回合作客硬撼曼聯，客軍前鋒迪斯高與紅魔淵源甚深，早於○九年效力禾夫斯堡時已曾與後者交手，並在奧脫福取得個人首個歐聯入球，今晚重臨舊地有信心再取士哥。惟意國首都狼近況一般，加上近年遠征英國和波居多，而紅魔歐戰近四次與意大利球隊交手又不勝，今仗一於敲和。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 迪斯高於○九至一○球季歐聯分組賽代表禾夫斯堡兩戰曼聯各入一球，其中作客奧脫福一戰更替狼堡先開紀錄，是個人首個歐聯入球。此子之後轉投曼城六戰紅魔入五球，職業生涯歷來八次與紅魔交手共入七球。 迪斯高盼重溫舊夢 同時這...
2021-04-29
早前，英國Jato Dynamics數據分析公司，發表2020年度歐洲汽車的碳排放量New European Driving Circle(NEDC)為106.7g/km，雖然結果較歐盟原先訂下96g...
2021-04-27
古天樂、姜皓文等主演的新片《真·三國無双》前晚舉行首映禮，古仔憶述拍攝該片時意外受傷致眼球縫8針的過程；談到接種新冠疫苗的話題時，古仔就表示自己容易敏感，要先諮詢清楚醫生再作考慮。 古天樂前晚...
2021-04-29
香港的新冠肺炎疫情減退，連日沒有出現源頭不明的確診病例，已經具備「重新通關」條件。新加坡的疫情亦同樣放緩，港星兩地可說「門當戶對」，雙方商談已久的「旅遊氣泡」，上周水到渠成，兩地同意由五月二十六日起實施，讓兩地人流有序地互通。港府要把首個「旅遊氣泡」做到最好，當作「示範氣泡」，以便與澳門盡快建立氣泡。 特首林鄭月娥昨在立法會答問大會上表示，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」。她透露，上周出席博鰲亞洲論壇期間，與澳門特首賀一誠探討港澳通關的安排。照特首的說法，港澳仍然處於商討階段，相信彼此最大的關注，是香港能否繼續控制疫情。實際上，要求本港完全「清零」，較難做到，雙方應該合...
2021-04-29
繼上周日蔡明紹憑「無敵勇士」取得在港第四百W之後，昨晚谷戰就輪到鄭俊偉踏入新里程，因為他憑賀銘年策騎的「齊齊友福」取得從練後的第三百場頭馬，而且這是練者今季首場谷草頭馬，可謂有雙重意義。不過，鄭俊偉賽...
2021-04-29