港增七新症兩宗「變種」

羅馬今晚歐霸四強首回合作客硬撼曼聯，客軍前鋒迪斯高與紅魔淵源甚深，早於○九年效力禾夫斯堡時已曾與後者交手，並在奧脫福取得個人首個歐聯入球，今晚重臨舊地有信心再取士哥。惟意國首都狼近況一般，加上近年遠征英國和波居多，而紅魔歐戰近四次與意大利球隊交手又不勝，今仗一於敲和。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 迪斯高於○九至一○球季歐聯分組賽代表禾夫斯堡兩戰曼聯各入一球，其中作客奧脫福一戰更替狼堡先開紀錄，是個人首個歐聯入球。此子之後轉投曼城六戰紅魔入五球，職業生涯歷來八次與紅魔交手共入七球。 迪斯高盼重溫舊夢 同時這...

2021-04-29