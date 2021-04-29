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港增七新症兩宗「變種」

2021-04-29 列印
　　本港昨天新增七宗新冠肺炎確診個案，沒有本地源頭不明個案。唯一一宗本地關連個案，為一名二十八歲女子，住葵涌葵涌邨曉葵樓，上星期六發病。

　　至於六宗輸入個案，分別由印度、菲律賓和尼泊爾抵港，其中兩人為外傭，分別在本月十四日及十九日從菲律賓到港，均帶有N501Y變種病毒株。此外，有二十多宗初步確診個案。

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