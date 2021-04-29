聯療治腎癌 死亡風險降四成

過去十多年間，本港腎癌個案數字上升達五成半之多，死亡率約為三分之一。腎癌晚期患者的治療現曙光，多年來對轉移性腎細胞癌的第一線標準療法，以標靶治療，療效不錯，但對於中至高風險患者的作用並不理想。最新的「免疫及標靶聯合治療」（聯療）法，就聯合兩種療法產生協同效應，令療效倍升。



聯療既能防止血管生成，阻斷癌細胞養份，抑制腎細胞癌的生長，亦剌激患者的自身免疫系統辨認及攻擊癌細胞。且獲國際認可，現躋身治療晚期腎癌的第一線治療。綜合各項研究指，聯療的無惡化存活期的中位數，為傳統標靶的約兩倍；治療反應率為傳統治療的約兩倍。香港泌尿腫瘤科學會副會長潘明駿指出，聯療可降低死亡風險約四成。







