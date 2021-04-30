﻿全廈隔離檢疫21天 變種病毒殺到 外傭少主齊中招

本港疫情危機四伏，一名來港工作三年的菲傭，被驗出染上兩種變異新冠病毒，被列為首宗本地變種病毒病例，一名同住的十個月大女嬰疑被傳染，東涌映灣園悅濤軒第十一座所有住戶須檢疫二十一日，四百個單位受影響；而東薈城等五處地方納入強檢。有專家擔心，變種病毒或殺入社區，促當局追查感染源頭，力阻變種病毒在港落地生根。



香港連續第五日沒有本地源頭不明個案的紀錄「斷纜」，政府在東涌映灣園悅濤軒第十一座發現一宗源頭不明、涉N501Y及E484K變種病毒的初步感染個案。患者為一名三十九歲菲傭，自一九年起在港工作，近期沒外遊紀錄，其僱主的十個月大女嬰亦染疫，但未有病毒基因排序結果。



患者上周五起咳嗽，本周一求醫，翌日檢測。她潛伏期內多次到富東街市；也去了青衣聖多默宗徒堂參與崇拜，十四名詩歌班教友送檢；她亦去過文東路公園休息；赴東薈城叫外賣；以及到映灣園FUSION超市。上述五處地方納入強制檢測名單。



患者女主人為教師，男主人為心理學家，暫時對病毒呈陰性，兩人分別在東涌靈糧堂秀德小學任教4B班及在旺角全邁進心理學中心工作。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，此個案是一個極大警號，意味變種病毒已進入社區，促當局追查染疫外傭過去十四天的所有行蹤，「該檢測就檢測，該檢疫就檢疫」。問及全港外傭需否接受一次強制檢測，他指外傭屬高風險群組，她們習慣放假在公眾地方聚會，擔心病毒交叉感染，會牽涉多個家庭，若當局未能在一、兩天完成相關強檢，便要優先追查這個案的感染源頭。



另外，昨日新增的十五宗輸入個案中，有十三宗是從尼泊爾抵港，港府根據熔斷機制，自五月一日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸。