入境處反擊審計署胡亂批評

入境處一二年底獲內地轉介一宗疑假結婚個案，一名港男○六年與內地女子甲在內地結婚，婚後翌年他又與內地女子乙在港結婚，一一年他擬與第三名內地女子結婚，兼作自己未婚的虛假陳述。入境處一三年五度家訪男疑犯但不果，對方其後兩次失約及一次拒見。至一九年初，處方更新個案，才發現男疑犯於同年一月去世。
審計署前天發報告批評，入境處處理假結婚個案不力，建議處方加強追查疑犯，加快處理積壓的懷疑假結婚個案。報告引述入境處處長整體同意審計署的建議。不過，入境處昨天凌晨罕有地發聲明，認同日後要加強追查假結婚疑犯下落，但處方對該蓄意規避調查的疑犯，已作多方面調查及追蹤，惟多次突擊家訪不果，而疑犯一直未有使用入境處出入境服務。處方最終從死亡登記系統發現疑犯已身故。
謝偉俊︰做法罕見
入境處強調，每宗假結婚個案皆有獨特性，而嚴謹精密搜證程序需時，每宗個案需搜集證據亦不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，更不能一概而論。處方指，一向不遺餘力打擊假結婚罪行，對一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，深表遺憾。
針對入境處的回應，審計署根據政府《財務通告第2/2020號》規定，指帳委會與政府均同意，在報告提交立法會省覽至公開聆訊一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯帳委會將調查的事，以確保委員在公平情況下順利公開聆訊。有關部門上下應避免公開反駁報告所載的審計結果。
帳委會副主席謝偉俊稱，入境處回應做法較罕見，相信對帳委會聆訊的影響不大。他不想回應事件，指帳委會將召開閉門會議討論。