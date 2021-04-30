入境處反擊審計署胡亂批評

一名男子涉先後與三名內地女子在中港兩地假結婚，入境處追查逾六年不果，直至更新資料時，才發現男疑犯去世。審計署批評入境處追查不力，入境處罕有地發聲明反擊，指「一些人不懂刑事調查而胡亂批評個案處理手法，嚴重破壞部門專業形象」，深表遺憾。審計署再度回應，指有關部門上下應避免公開反駁審計結果。



入境處一二年底獲內地轉介一宗疑假結婚個案，一名港男○六年與內地女子甲在內地結婚，婚後翌年他又與內地女子乙在港結婚，一一年他擬與第三名內地女子結婚，兼作自己未婚的虛假陳述。入境處一三年五度家訪男疑犯但不果，對方其後兩次失約及一次拒見。至一九年初，處方更新個案，才發現男疑犯於同年一月去世。



審計署前天發報告批評，入境處處理假結婚個案不力，建議處方加強追查疑犯，加快處理積壓的懷疑假結婚個案。報告引述入境處處長整體同意審計署的建議。不過，入境處昨天凌晨罕有地發聲明，認同日後要加強追查假結婚疑犯下落，但處方對該蓄意規避調查的疑犯，已作多方面調查及追蹤，惟多次突擊家訪不果，而疑犯一直未有使用入境處出入境服務。處方最終從死亡登記系統發現疑犯已身故。



謝偉俊︰做法罕見



入境處強調，每宗假結婚個案皆有獨特性，而嚴謹精密搜證程序需時，每宗個案需搜集證據亦不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，更不能一概而論。處方指，一向不遺餘力打擊假結婚罪行，對一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，深表遺憾。



針對入境處的回應，審計署根據政府《財務通告第2/2020號》規定，指帳委會與政府均同意，在報告提交立法會省覽至公開聆訊一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯帳委會將調查的事，以確保委員在公平情況下順利公開聆訊。有關部門上下應避免公開反駁報告所載的審計結果。



帳委會副主席謝偉俊稱，入境處回應做法較罕見，相信對帳委會聆訊的影響不大。他不想回應事件，指帳委會將召開閉門會議討論。



