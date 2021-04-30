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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

政府帳目委員會跟進審計署報告

2021-04-30 列印
　　保安局發言人昨晚回應事件指，對於入境處就審計署署長報告書報告書內，有關生死及婚姻登記的管理的事宜發出新聞公報，保安局已提醒入境處有關共識。政府帳目委員會稍後會跟進審計署有關報告，屆時入境處可作交代。在此之前，保安局不作進一步評論。

　　保安局指出，政府和立法會政府帳目委員會一直有共識，在報告書提交立法會省覽至委員會進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊。

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