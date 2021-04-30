印度增近38萬確診 病人住院須自備氧氣

印度急需醫療氧氣救治患者，有民眾為搶購氧氣爭執，因病人即使入院，氧氣也要家屬自備，有指當地一個五十公升氧氣樽，由原本的八十美元，黑市價飆升至逾一千三百美元。
由於死者大增，火葬場要不停地運作，家屬傷心痛哭場面無日無之。全球各國向印度援助的醫療物資已陸續抵達，包括氧氣樽、快速測試劑等，美國已將訂購的阿斯利康疫苗原材料轉運印度。
本港向印度實施的十四天「禁飛令」將於下周一屆滿，港大感染及傳染病中心總監何栢良指印度確診個案被低估，促進一步延長「禁飛令」。
本港疫情危機四伏，一名來港工作三年的菲傭，被驗出染上兩種變異新冠病毒，被列為首宗本地變種病毒病例，一名同住的十個月大女嬰疑被傳染，東涌映灣園悅濤軒第十一座所有住戶須檢疫二十一日，四百個單位受影響；而東...
2021-04-30
中國及南韓合作的旅行項目遭六十萬南韓人聯署反對。據了解，由於有關中國文化城項目，被指會影響當地一個自一九七七年起發現的六萬一千五百平方米的史前遺址。南韓民眾認為會破壞遺跡，亦反對在南韓土地建立宣揚中國文化的場所，又擔心酒店選址鄰近軍事設施等。最終負責項目的公司在輿論壓力下，宣佈取消計劃。 有關計劃是江原道政府與中方在二○一九年簽訂協議發展中國城，項目耗資十億美元，佔地一百二十萬平方米。計劃從規劃、開發到宣傳等，均由中方負責；江原道政府只負責提供相關許可，及指定房地產投資制度等行政支援，計劃令韓國民眾不滿。據中島史前遺址保存本部於四月初指出，從二○一一年九月，江原道引進樂高樂...
2021-04-30
吃播直播去年造成一片亂象，不但存在「假食」以及鼓勵過量消費，更有吃播主在直播中途死亡。人的吃播被禁之後，寵物吃播等卻禁之不絕。中國當局昨日正式通過《反食品浪費法》,明文規定，製作、發佈及傳播暴飲暴食影...
2021-04-30
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城17座高層E室，面積687方呎，採3房連套房間隔，議價後以1048萬易手，呎價15255元，新買家見單位景觀...
2021-04-30
美國經濟數據強勁，首季經濟增長年率達6.4%，加上聯儲局保持寬鬆貨幣政策，Facebook和蘋果公司公布優異業績，支持美股向上，納指及標指周四早段均創新高，分別上升1.14%至14211點，及升0.8...
2021-04-30
為爭英超前四來季歐聯席位，李斯特城在最後直路全力衝刺，除了前鋒伊恩拿祖着火之外，後衞卡斯泰尼和莊尼伊雲斯亦充當帶刀侍衞，近兩輪各自貢獻士哥和助攻。狐狸眾志成城，今晚英超作客有力擊敗等休季的修咸頓，鞏固三哥位置，客勝去馬。 （Now621台周六凌晨3:00直播） 伊恩拿祖近期取代占美華迪肩負入球重任，上場英超錄得入球和助攻各一，領軍2:1反勝水晶宮，個人各賽事連續四仗士哥。除了此子之外，二月拉傷大腿肌肉的右閘卡斯泰尼及時回勇，上仗射入扳平一球，前仗3:0大勝西布朗又助攻予占美華迪開紀錄。中堅莊尼伊雲斯近兩輪同樣交出一入球一助攻，攜手助狐狸於英超二連捷穩坐第三位，領先第五的韋斯...
2021-04-30
提起電競，除了電腦本身，可以助Gamer在遊戲中大展身手的裝備配件同樣重要，好像鍵盤、滑鼠，以及跟隊友聯繫的無 耳筒，如是《英雄聯盟》（League of Legends、下稱LoL）的玩家，那Lo...
2021-04-28
現年36歲的岑麗香（香香）與金融才俊老公強強（Joshua）結婚4年多，前年3月誕下兒子吳主軒（Jacob）後便大大減產，近年主力轉型做KOL，不時於IG貼「網紅照」Sell美妝和Fashion；直至...
2021-04-30
本港連續多天沒有出現源頭不明的病例，但病毒傳染力強，防不勝防，當局昨晚圍封東涌映灣園一座住宅，疑一名外傭感染變種病毒，僱主一名嬰兒亦染疫。由於她長時間在港，並非新近來港，令人擔心她的感染途徑，事件即時引起不少家庭擔心，外傭一旦放假外出聚集，會否帶病毒回家。當局必須高度重視這宗個案，全面追蹤外傭過去半個月的接觸史，盡力防止變種病毒殺入社區。 即使港府對印度、菲律賓、巴基斯坦三個爆疫地區實施「熔斷機制」，但近日持續有輸入確診病例，反映外圍疫情嚴重，本港正面對一場病毒攻防戰。目前本港要求海外入境者在機場檢測，並入住酒店檢疫，但來自海外帶有變種病毒者不斷湧現，港府有需要向病例特多的...
2021-04-30
馬會董事局昨午在馬會總部大樓的董事局會議室，聆訊郭能就其違反賽事規例第十四（2）條，認為較早前於本月七日被牌照委員會判罰停賽至馬季結束的罰則過重，所提出的上訴。 由馬會副主席利子厚為首的上訴委員會，經過超過兩小時的聆訊，聽取過進一步供詞，決定將郭能的停賽期由二十八個賽馬天，減半至十四個賽馬日；換言之，郭能可以於五月三十日的沙田日賽起復出，牌照有效期至七月十四日的馬季煞科谷戰為止。同時間，上訴委員會並着令將郭能的保證金發還。今次亦是郭能繼二○一四年四月時，他就董事判罰其不恰當策騎判決提出上訴得直之後，再次上訴成功。 郭能之所以被指違反賽事規例第十四（2）條，事緣於二月三日谷中...
2021-04-30