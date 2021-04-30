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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

印度增近38萬確診 病人住院須自備氧氣

2021-04-30 列印
　　印度新冠肺炎疫情繼續失控，新增確診人數及死亡個案雙雙再創單日新高，單日新增近三十八萬宗確診，再多逾三千六百人不治。

　　印度急需醫療氧氣救治患者，有民眾為搶購氧氣爭執，因病人即使入院，氧氣也要家屬自備，有指當地一個五十公升氧氣樽，由原本的八十美元，黑市價飆升至逾一千三百美元。

　　由於死者大增，火葬場要不停地運作，家屬傷心痛哭場面無日無之。全球各國向印度援助的醫療物資已陸續抵達，包括氧氣樽、快速測試劑等，美國已將訂購的阿斯利康疫苗原材料轉運印度。

　　本港向印度實施的十四天「禁飛令」將於下周一屆滿，港大感染及傳染病中心總監何栢良指印度確診個案被低估，促進一步延長「禁飛令」。

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