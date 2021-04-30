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東周投資會 (2021-04-30)

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專家：2030追上國際太空站水平

2021-04-30 列印
　　港大天文物理碩士、科普專欄作家陳家強向本報表示，中國過去曾希望參加國際太空站項目，但美國一直以技術保密、中國資金短缺等理由反對。二○一一年後，中國加快推進太空站項目，並預計在明年完成空間站軌道建設，計劃憑一國之力，完成太空站建設。他相信，按照現時的速度，二○三○年前後，中國應能追上現時國際太空站的技術水平。

　　陳又指，「天宮」建成後，中國會再進一步前往月球，估計能在二○三○年前後，建立月球國際科研站，進行實地研究，利用及開發月球上的資源；而在三○至三五年，則會繼續拓展科研站的規模，並開始短期駐人；約三六至四六年，該能長期駐人。

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