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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

BioNTech創辦人：接種者年內須補第三針

2021-04-30 列印
　　有份研發復必泰新冠疫苗的德國藥廠BioNTech預料，接種該疫苗者在九個月至一年內要打第三針。BioNTech聯合創辦人沙欣（Ugur Sahin）接受德國傳媒訪問時表示，研究顯示接種復必泰疫苗者，於六個月後的有效率會由九成五下降至九成一，他相信接種者由打完第一針起計的九個月至一年內，需要打第三針，令疫苗保護力恢復至接近百分百。他預料接種者以後或要每年或每十八個月再施打加強劑。

　　此外，以色列的接種率接近六成，民眾主要接種復必泰疫苗，但日前當地有初步研究指，數十名完成接種者出現心肌炎，主要為三十歲以下。對此，沙欣表示向以色列當局索取更多資料，暫未在德國、美國等其他國家發現有關情況。他預期，復必泰疫苗有望在七月獲中國批准使用。

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