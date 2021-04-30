網上互動體育訓練課程 線上專人指導 教學互動更有趣

「日日運動身體好」，雖然疫情期間市民需要保持社交距離和減少外出，但留守家中仍然可以保持運動習慣。為鼓勵市民在疫情期間在家運動，康樂及文化事務署（康文署）今年開始舉辦「網上互動體育訓練課程」，讓市民透過視像應用程式學習不同的運動技巧，在專業教練指導下鍛鍊身體。



「網上互動體育訓練課程」推出至今廣受歡迎。課程適合不同年齡的人士參加，內容涵蓋不同範疇，包括健體舞、親子健體、徒手健體、嘻哈舞、身心伸展、太極、健體瑜伽、羽毛球、「網球小將」和乒乓球，設有日間和晚間環節。所有訓練活動均由所屬的體育總會設計，課堂除講解運動的基礎知識和技巧外，更着重鍛鍊四肢和肌肉協調，讓參加者保持良好體格。







網上視像教學 齊來互動參與



網上互動教學強調實時和互動，參加者透過網上平台，即時接受教練指導，而教練亦可給予適切的建議，改善學員的運動技巧，互動間提升學習趣味和參加者的投入感。市民可透過康體通網上服務報名，先到先得。課程的短片已上載至康文署「寓樂頻道」，未能報名參加課程的市民可登入網站重溫內容。







適合不同年齡參加 親子在家齊健體



疫情期間不少家長和子女都會留在家中，有更多相處時間，父母或會為安排子女的活動而煩惱。「網上互動體育訓練課程」提供更多選擇，其中親子健體班讓家長和子女一同參與，不但提升彼此的默契，更可以享受親子共處的好時光。







社區康體活動陸續復辦



因應疫情，康文署五月起陸續恢復舉辦部分康樂及體育活動，包括在室內、戶外、公眾游泳池及水上活動中心等體育處所舉行的訓練班及同樂日。有興趣的市民可透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加。無論線上或線下形式，在家或在體育場地，大家都可以保持運動的良好習慣。