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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

12港人案 九人被加控妨礙司法罪

2021-04-30 列印
　　十二名港人於去年涉潛逃離境被廣東海警截獲拘捕，其後被判囚在深圳鹽田看守所服刑。十名已被遣返回港的被告中，九人將被加控一項妨礙司法公正罪，將在今日提堂。據了解，警方國家安全處人員調查及徵詢律政司意見後，加控十名被遣返港人的其中九人一項妨礙司法公正罪，案件將於今日在東區裁判法院提堂。消息指，遭加控九人為鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟、廖子文及黃臨福，而李宇軒則分案處理。

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