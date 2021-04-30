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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

美股中段升28點

2021-04-30 列印
　　美國周四股市早段向好，杜指中段升幅收窄，報三三八四八點，升二十八點；納指則報一四○五七點，升六點。滙控美國預託證券價格見四十九點三港元，升一港元；騰訊則見六百二十點一五港元，跌十一點三五港元。紐約期金報每盎司一千七百六十七點九美元，跌六美元；紐約期油則報每桶六十四點七美元，升零點八四美元。
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