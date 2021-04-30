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網上發佈政治漫畫　教師專業失德恐釘牌

2021-04-30 列印
網上發佈政治漫畫　教師專業失德恐釘牌
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　　筆名「vawongsir」的視藝老師昨透露，指自己因在網上發佈政治漫畫而遭投訴，教育局裁定他屬專業失德，恐怕會失去教席。

　　中學老師黃Sir以筆名「vawongsir」在網上發佈政治漫畫，他指在去年初遭人匿名投訴，他在原先任教的學校不獲續約，其後獲另一所學校聘請，教育局的調查一直沒有停止。他昨日在fb專頁指本月被教育局裁定為專業失德，因漫畫對政府或警察提出無理指控。他指暫時未知最終裁決如何，但已作最壞打算或遭釘牌。

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