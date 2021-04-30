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28男女涉無牌酒吧犯聚

2021-04-30 列印
28男女涉無牌酒吧犯聚
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　　疫情下，不法份子罔顧播疫風險經營卡拉OK式無牌樓上吧，被警方搗破。警方根據線報深入調查後，前晚十一時許，突擊搜查紅磡馬頭圍道二十一號義達工業大廈一單位，揭發單位被利用作大型卡拉OK式的無牌樓上吧，並設有舞池及音響器材，當場拘捕場內二十八名男女，年齡介乎二十四至六十七歲。

  其中一名二十五歲姓蔡男子疑為負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反限聚令被捕，餘下二十七名男女，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。他們亦涉嫌違反限聚令，警方向他們發出五千元定額罰款通知書。

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