  • 2021年4月30日 星期五
  • 29º
  • 63%
熱門： 變種病毒映灣園關之琳佔中九子花姐
東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 港聞

笨賊劫咖啡店 掠走「無銀收銀機」

2021-04-30 列印
　　旺角發生笨賊疑以「破窗神器」擊毀咖啡店及酒吧玻璃門爆竊，但僅獲一個值千元的空收銀機。昨凌晨近五時，山東街一間咖啡店負責人的手機發出信號，透過閉路電視查看，驚見獨行賊潛入店內爆竊及觸動防盜警鐘遂報案；惜警方到場時，賊人已逃去，僅損失一個無現金的收銀機。警方翻看閉路電視，發現賊用疑似「破窗神器」硬物擊毀玻璃門入店，整個犯案過程僅約二十秒。

　　警員調查期間，發現毗鄰一間酒吧的玻璃門亦被擊破爆竊，負責人接通知折返點算後，證實並無損失。警方不排除兩宗案件有關，列作連環爆竊處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd