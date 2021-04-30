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東周投資會 (2021-04-30)

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太古城火警冷氣機燒至墮街

2021-04-30 列印
　　太古城華山閣發生火警，昨午三時許，高山台華山閣一個高層單位突然冒煙起火，大量濃煙冒出，並噴出火舌，火勢十分猛烈，有住客發現報警。消防員接報趕至開喉灌救，其間起火單位窗框燒至變形，一部冷氣機亦着火燒毀墮街，幸未有擊中途人及途經車輛。火警迅速被消防撲滅，無人受傷，但起火單位嚴重焚毀。消防調查後，初步相信火警無可疑，但起火原因仍調查中。火警中有逾百名住客自行及在消防協助下疏散，部份在平台安全位置避火。火警發生時，有太古城區議員一度到場視察及提醒市民改用其他道路。

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