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皇都戲院申列聯國文化遺產

2021-04-30 列印
皇都戲院申列聯國文化遺產
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　　新世界發展行政總裁鄭志剛昨天在一個網上論壇表示（見圖），保育是為下一代建造文化綠洲，做到文化傳承，提升下一代的身份認同和歸屬感，營造本港軟實力；香港的保育工作卻未夠完善，沒相關文獻及記錄，強調香港要做好文化藝術方面的基本功，才能做好文化傳承。他透露，正申請將北角皇都戲院列入聯合國教科文組織文化遺產，期望將本港文化發揚光大。

　　鄭志剛又指，社會風氣改變，令藝術融合商業的「藝文商社」發展方式能夠成功。他以集團首個融入有關概念的K11商場為例，成功吸引年輕群體，銷售額兩年內翻倍。至於K11 Musea商場今年三月的銷售額，亦按年增長超過一倍。

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