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東周投資會 (2021-04-30)

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東鐵故障三小時 南行不停火炭

2021-04-30 列印
東鐵故障三小時 南行不停火炭
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　　港鐵東鐵線一列不載客列車，昨日近中午疑試車時發生故障，南行線列車服務一度受阻約三小時。昨日近中午十二時，一列南行空載列車駛至火炭站附近的主行車線上發生故障，東鐵線往紅磡方向列車不能進入火炭站。據了解，涉事列車的車頭位置貼着「試車」字眼的紙張。

　　受事件影響，南行列車不停火炭站，須繞道馬場站繼續行程。北行列車不受影響，可繼續進入火炭站上落客。事故期間，南行往紅磡列車的乘客如在火炭站落車，須在沙田站落車，然後轉乘往上水方向的列車前往火炭站。

　　經工程人員緊急搶修及將肇事列車移離主行車線，列車服務下午二時許陸續恢復。

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