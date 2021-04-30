﻿澳門「鬼屋」變身豪宅 ﻿﻿地盤開工先辦雙教儀式﻿

澳門姑娘街一個私人樓盤最近動工，發展商罕見地為拜神加碼，同場舉行佛教及天主教儀式，成為城中熱話。事緣樓盤所在地皮，前身為老牌豪宅「幸福樓」，上世紀六十年代曾發生駭人命案。發展商接受最新一期《東周刊》獨家專訪，親自回應各項傳聞。集團董事長堅稱地皮風水並無問題，一直備受各大發展商爭奪，將建造高質豪宅，目標呎價為一萬五千元。



《東周刊》報道，澳門雅廉訪姑娘街上世紀是高尚住宅區，吸引不少中產以至富貴人家入住。惟在六六年七月二十五日清晨，一名女子的慘叫聲響遍姑娘街。當時她全身赤裸、滿身帶傷走到街頭呼救；住在附近的土生葡人司警歐萬奴來到「幸福樓」，遇上兇手羅江逃走，歐萬奴最後拔槍將其制服。司警在赤裸女子的住所內，發現一名男子倒臥血泊中，最後證實死亡。



死者李宇是一名賽狗評論家，筆名「敏人」。敏人與羅江以兄弟相稱，卻背着羅與其妾侍通姦，羅獲知姦情後登門問罪；待敏人返家，羅在他面前三度強姦其妻，才以三角銼狂插敏人四十多次，致其重傷死亡。羅江被捕後重囚，有關情節後來亦成為電視劇《勢不低頭》的藍本之一。



「幸福樓」流傳不少詭異故事，傳聞包括居民飼養的雞隻和花貓一夜死光、嚇得舉家連夜搬走；又有指住客頻頻死亡，試過獨居人士猝死多日，直至房東追租才揭發等。「幸福樓」住客愈來愈少，終在六年前獲城規會批准興建九十米高樓宇。上月底，該地皮發展商新東方集團舉行開工和拜神儀式，宣告打造「東方國都」住宅項目，同場亦進行佛教及天主教儀式，市民笑言「鬼屋」名堂太響，連拜神都要打孖上。



發展商新東方集團董事長、澳門地產業總商會會長鍾小健說，「幸福樓」地皮十分優質，鬼神之說不存在。開工拜神當日安排佛教與天主教「雙教合一」進行儀式，目的為擴大宣傳，讓各界知道土地已請人徹底潔淨。



發展商稱物業遭「落釘」



外界對於幸福樓發展一直有諸多揣測，鍾小健指全部失實，「由於幸福樓的花園部份被人落釘，才遲遲未能發展。我們花了很多時間才找到花園業權人，並游說他將讓業權轉讓。」



