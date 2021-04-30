商界環保協會主辦「賽馬會綠建環評學校計劃」 助本地學校減碳排放 攜手下一代建立綠色香港

計劃於2020年首季正式接受申請，並於2021年1月29日進行線上開幕禮，各位嘉賓向大眾簡介計劃詳情，並鼓勵更多學校參與，攜手推動香港可持續發展。計劃得到環境局、教育局及機電工程署支持，為期三年半，目標為120間本地中、小學減少10%碳排放，讓參與學校得到綠建環評認證。在過程中，所有參與學校可獲得專業團隊提供「一條龍」支援：商界環保協會負責評估碳排放，訂立減碳目標，並改善校舍減碳設施；建築環保評估協會負責編寫全新的「綠建環評既有學校」評分工具，並評估學校的綠色建築表現；香港綠色建築議會則負責提供綠色教育活動，為下一代灌輸可持續發展的環保觀念。計劃內容豐富，而且費用全免，有賴香港賽馬會慈善信託基金捐助。香港賽馬會慈善事務部主管王兼揚先生表示了解到不少學校都希望減碳，但缺乏資源及專業技術，無從入手，所以馬會決定撥款支持計劃。
免費為參與學校提升減碳設施
向下一代灌輸綠色建築概念
環境局局長黃錦星先生在開幕禮當日致辭前，先播放一段有關「綠色校園2.0」影片，並表示：「《2020年施政報告》宣布香港力爭於2050年前實現碳中和。邁向低碳城巿，人人有責，學校教育及校園推動環保尤其任重道遠，政府在『綠色校園2.0』下推出『智能慳電』及『採電學社』等，與『賽馬會綠建環評學校計劃』相輔相成。我樂見『賽馬會綠建環評學校計劃』有助加強培育年輕一代低碳轉型，饒具意義。」機電工程署助理署長/電力及能源效益朱祺明先生亦於典禮中表示：「機電工程署全力支持『賽馬會綠建環評學校計劃』。商界環保協會透過計劃，在學校進行綠建環評審查及認證，更換高能效的燈具和冷氣機，善用能源科技，為學校締造更全面的節能減碳環境，並朝向碳中和的長遠目標邁進。」
教育學生環保意識
首間參與學校聖公會聖紀文小學校長鄺潤歡女士，在開幕禮上對計劃讚不絕口。聖公會聖紀文小學現已換上接近50部一級能源效益標籤冷氣機，在全校不同位置更換LED燈，包括走廊、樓梯、教員室、禮堂等。鄺校長表示計劃不單協助該校更換設施，更為學校進行碳審計，讓校方能比較更換設施前後的碳排放量，並從中學習到綠建環評評分準則，讓該校日後可以更有效剖析其環保表現。她認為學校的低碳環境，讓師生能切身體驗節能效果，是教育環保意識的第一步。其後，計劃將透過一系列教育活動，包括提供學習資料套、舉辦講座、綠色建築導賞團、及學生大使計劃等，讓同學能進一步了解綠色建築的概念，並明白減碳的重要性。
詳情請瀏覽計劃網頁
https://jcbeamplusschools.hk
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