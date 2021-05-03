一邊排長龍強檢 一邊懶理疫情 外傭假日照犯聚 多人開餐不設防

一名菲傭在社區感染變種新冠病毒，引起恐慌。港府要求全港三十七萬名外傭在下周日之前強制檢測，昨天多個社區中心外出現外傭人龍，中環和銅鑼灣兩區人數最多，不少外傭稱僱主囑咐盡快檢測，以求安心。與此同時，大批外傭如常在中環、銅鑼灣、尖沙嘴的公眾地方聚集，超過四人一組，隨處可見，她們在地上開餐，懶理限聚令，對變種病毒零設防。



周日是外傭放假聚集的日子，本報記者昨天在中環恒生銀行總行連接中環街市的行人天橋上，見到數十名外傭三五成群，席地而坐，有五、六人一組，即使四人一組，但相距不足法例要求的一點五米，涉違反限聚令。即使有外傭用紙皮圍繞自己，但高度不足，無法阻隔與旁邊另一組外傭的飛沬傳播。記者目擊，不少外傭脫下口罩聊天，開心地分享食物，防疫意識低。反而路人見狀，快步走過。



採樣站逾千人排隊



勞工處、警方昨天在外傭聚集的地方，以多種語言進行流動廣播、派傳單及展示宣傳橫額，呼籲他們遵守有關限聚令及口罩令等防疫規例。康文署發言人表示，周末兩天與相關部門，在轄下場地和刊憲泳灘加強巡邏，確保市民遵守防疫規定，其間共發出超過六千七百次口頭勸喻和四張告票。



此外，大批外傭趕在五月九日死線前做檢測。中環遮打道專為外傭而設的臨時採樣站，大排長龍，人鏈沿遮打道伸延至畢打街。在維園採樣站，中午時份有逾千人在烈日下排隊，人龍橫跨六個足球場，有外傭抱怨，清晨五時到場輪候，等候約七小時到中午過後仍未做檢測，不滿「冇咗休息日」。有外傭投訴，在炎熱天氣下排隊，相當辛苦，促港府增加採樣點。



食衞局局長陳肇始表示，當局前天為公眾做了逾十一萬個檢測，她明白外傭數目龐大，對本港短期內的檢測能力會造成挑戰，當局會盡力增加檢測服務量，以便利市民接受檢測。



東涌增設小型檢測站



目前全港各區共有五十七個社區檢測中心或流動採樣站，為須強制檢測人士提供免費服務，其中五十五個為外傭免費檢測。因應東涌檢測服務需求增加，政府昨日在東涌達東路花園設置小型臨時流動採樣站，提供約五百四十個服務名額，先到先得。