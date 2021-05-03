葉劉付鈔 安排外傭私院檢測

安排外傭盡快做檢測，僱主有責。新民黨立法會議員葉劉淑儀向本報記者說，她僱用一名菲傭，服務她逾二十年，菲傭近日身體有少許毛病，甚少外出。葉太表示，為免菲傭辛苦排長龍等候檢測，她會出錢，安排菲傭去私家醫院檢測。



金融服務界議員張華峰表示，僱用兩名菲傭，兩人在兩、三周前接受了一次檢測，結果為陰性。由於變種病毒潛入社區，他向兩名外傭強烈建議接種疫苗，但兩人有顧慮，仍在游說中，故會再安排她們檢測。八和會館主席汪明荃亦指，會提醒家中外傭做檢測，也會幫她預約接種疫苗，而她自己稍後亦會預約打科興針。