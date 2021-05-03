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印單日3689染疫亡 尼泊爾疫情急惡化

2021-05-03 列印
■印度累積超過二十一萬五千人染新冠不治。
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　　印度單日新增超過三十九萬二千人確診新冠病毒，較前日的四十萬宗略為回落，但再多三千六百八十九人染疫死，創單日新高，累積超過二十一萬五千人不治。悲劇接二連三，不少病人因醫院牀位爆滿而被拒收，或因缺乏氧氣治療死亡。

　　首都新德里第二度延長封城至本月十日。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇認為，印度應實施全國封鎖措施數星期以截斷傳播鏈，又形容疫情如在戰爭中，敦促印度出動軍隊協助。雖然印度擴大疫苗接種計劃，但因疫苗短缺，接種中心外大批人輪候。

  鄰國尼泊爾疫情亦急速惡化，單日新增個案急增至近日每天五千多宗，需要再度封城，專家指邊境檢查不嚴，有從印度返鄉的人士傳播病毒。世衛亦警告，非洲和南美洲的疫情也不容忽視。

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