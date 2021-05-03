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港三月進口1768噸台菠蘿 超越日本

2021-05-03 列印
　　內地今年三月起暫停進口台灣菠蘿，台灣加強宣傳，轉而出口至其他國家或地區。台灣媒體昨日報道指，台灣三月份菠蘿出口總量達四千七百一十七噸，其中香港進口台菠蘿量，從二月的十三噸，急升至三月的一千七百六十八噸，急升一百三十五倍，貨額總值達約一千六百八十五萬元，超越日本成為進口台灣菠蘿最多的地區。但與去年同期相比，台灣菠蘿總出口量仍下降近六成。

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