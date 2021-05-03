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趙苑獨立屋遇竊 失150萬元財物

2021-05-03 列印
　　西區域多利道發生獨立屋豪宅爆竊案，昨早九時許，警方接一名屋苑保安報警，指域多利道二百一十六號趙苑一幢獨立屋內一個夾萬被撬毀，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。警方到場調查，經住戶點算後，證實損失兩隻共約值一百零三萬元的名錶、約值四十萬元的現金及少量外幣。警方經初步調查後，案件列爆竊，據了解失竊單位是趙世曾窩所。

　　趙苑共有三期，有十六幢洋房，涉及七十三個單位。城中名人趙世曾自住第一期「樂居」的獨立屋。趙世曾豪宅於一四年曾遭賊人爆竊，損失一些古董、手錶及珠寶首飾等，總值約一千萬元。

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