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兩幼犬墮沙井 勞煩消防拯救

2021-05-03 列印
兩幼犬墮沙井 勞煩消防拯救
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　　葵涌有幼犬墮沙井被困，昨下午一時許，康文署職員途經葵涌麗祖路附近山坡時，發現一個深約五米沙井內，有兩隻幼犬蜷縮在一起被困報警。消防接報到場打開沙井鐵欄門蓋，然後游繩而下，將兩隻幼犬救出及以布包裹，不排除兩頑皮幼犬在山坡玩耍期間，意外從引水道墮沙井內，事後交到場愛護動物協會人員帶走。愛協表示，兩幼犬為約一個月大唐狗，一隻是雄性，另一隻是雌性，初步檢驗沒有表面傷痕，稍後會將牠們交由獸醫作詳細檢查。

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